Пенза, , 10:35 — REGNUM Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов заявил, что региональные органы власти продолжают работу в обычном режиме.

« Работаем как всегда — в обычном режиме. Председатель правительства, все заместители, министры — на рабочих местах, за исключением тех, кто в командировке, отпуске или на больничном. Одна из главных задач правительства региона на сегодняшний день — реализация национальных проектов », — пояснил глава областного правительства.

Также он добавил, что готовится конкурсная документация, объявлены торги по всем основным параметрам закупок.

Одной из важных проблем в настоящее время остается паводок. Вода уже пошла, снега много. «Мы прекрасно знаем ситуацию — у каждого района есть куратор — раз в неделю выезжаем, смотрим, какие меры нужно принимать. Всё под контролем», — подчеркнул Симонов.

По-прежнему на особом контроле предстоящая посевная, наличие семян, удобрений и горюче-смазочных материалов, заметил глава правительства.

Не останется без внимания и заявленная ранее модернизация первичного звена здравоохранения. В текущем году будет реконструировано 74 фельдшерско-акушерских пункта и восемь врачебных амбулаторий, резюмировал Николай Симонов.

ИА REGNUM 24 марта сообщало, что правительство Пензенской области уйдет в отставку, но пока продолжает работать до формирования нового состава кабмина. 23 марта из-за утраты доверия президент России Владимир Путин своим указом прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого 20 марта задержали по подозрению в получении взятки.

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