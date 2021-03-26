Пенза, 26 марта 2021, 10:35 — REGNUM Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов заявил, что региональные органы власти продолжают работу в обычном режиме.
Также он добавил, что готовится конкурсная документация, объявлены торги по всем основным параметрам закупок.
Одной из важных проблем в настоящее время остается паводок. Вода уже пошла, снега много. «Мы прекрасно знаем ситуацию — у каждого района есть куратор — раз в неделю выезжаем, смотрим, какие меры нужно принимать. Всё под контролем», — подчеркнул Симонов.
По-прежнему на особом контроле предстоящая посевная, наличие семян, удобрений и горюче-смазочных материалов, заметил глава правительства.
Не останется без внимания и заявленная ранее модернизация первичного звена здравоохранения. В текущем году будет реконструировано 74 фельдшерско-акушерских пункта и восемь врачебных амбулаторий, резюмировал Николай Симонов.
ИА REGNUM 24 марта сообщало, что правительство Пензенской области уйдет в отставку, но пока продолжает работать до формирования нового состава кабмина. 23 марта из-за утраты доверия президент России Владимир Путин своим указом прекратил полномочия губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, которого 20 марта задержали по подозрению в получении взятки.
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