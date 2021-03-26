Пермь, , 10:28 — REGNUM Ливневки Перми ежегодно в начале весны испытывают повышенную нагрузку из-за талых вод. В 2021 году большой проблемой названы засоры из-за медицинских защитных масок. Информация об этом опубликована на сайте ООО «Новогор — Прикамье».

«Вместе с тающим снегом в коллекторы попадают песок, гравий и прочий нерастворимый мусор. Бич этого сезона — медицинские маски, которые со сточными водами приплывают на насосные станции и, вместе с другим мусором, становятся причиной засоров на сети и сбоев в работе оборудования», — отметили в компании.

Население просят пользоваться канализацией по назначению и не выбрасывать в нее твердые бытовые отходы, гигиенические принадлежности и другой неорганический мусор.

В пик половодья БОС в Гляденово принимает свыше 400 тысяч кубометров в сутки, тогда как в обычные дни на сооружения приходит до 260 тысяч кубометров. Помимо увеличения объёмов стоков, сотрудникам БОС приходится справляться с дополнительным количеством загрязняющих веществ — все, что тает на пермских улицах попадает в систему городской канализации, а затем проходит биологическую очистку в соответствии со всеми природоохранными нормами.

Система водоснабжения испытывает на себе последствия половодья на реках позднее. Согласно прогнозу, оно начнется в середине апреля. Уже сформирован необходимый запас реагентов и материалов, чтобы водопроводная вода соответствовала санитарным нормам.