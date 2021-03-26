Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM Водители пяти подстанций скорой помощи в Екатеринбурге вернутся в штат 1 апреля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в свердловском департаменте информполитики.

Ранее водители находились на аутсорсинге у компании «Феникс-логистика». Возврат в штат стал возможен благодаря помощи меценатов из Фонда святой Екатерины, которые приобрели необходимое количество карет скорой помощи.

«В период пандемии парк был укреплен тремя десятками укомплектованных всем необходимым машин, за что мы очень благодарны меценатам», — сказал главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Как сообщало ИА REGNUM, переход на аутсорсинг ознаменовался скандалами. Произошло массовое увольнение водителей. Позже оставшиеся на аутсорсинге работники жаловались на отсутствие доплат за работу с больными COVID-19.

Медики Нижнего Тагила (Свердловская область), где скорую тоже перевели на аутсорсинг, протестуют против данного решения.

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