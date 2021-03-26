Бишкек, , 10:27 — REGNUM За годы независимости спортсмены из Киргизии не смогли завоевать ни одной золотой медали на олимпийских и паралимпийских играх. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Артем Новиков на заседании организационного комитета по подготовке к участию в международных спортивных играх в 2021 году.

«Поэтому мы должны ставить перед собой амбициозные планы — завоевать медали на предстоящих олимпийских и паралимпийских играх в городе Токио. Для этого мы должны создать все условия для подготовки наших спортсменов», — подчеркнул он.

По итогам заседания высокопоставленный чиновник поручил обеспечить финансирование и условия для подготовки киргизстанских спортсменов к предстоящей летней олимпиаде и паралимпиаде, а также внести проект решения о стимулировании спортсменов и тренеров денежными вознаграждениями для победителей и призеров олимпийских и паралимпийских игр.

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