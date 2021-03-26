Чебоксары, , 10:26 — REGNUM В Чувашии в реестре проблемных жилищных объектов числятся 15 новостроек, на достройку четырёх из них республика планирует получить средства федерального фонда защиты прав дольщиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора Чувашии Геннадия Федорова по итогам координационного совещания с участием прокурора республики Андрея Фомина.

Одна из основных тем касалась долевого строительства. По официальным данным, в Едином реестре проблемных объектов числятся 15 объектов долевого строительства. Отмечается, что решение проблем планируется за счёт средств федерального фонда защиты прав дольщиков: речь идёт о четырёх объектах на общую сумму свыше 915 млн рублей. Ещё три объекта застройщики предполагают достроить за счёт собственных средств.

Что касается остальных восьми проблемных домов, то уточняется, что направлены ходатайства об инициировании процедуры банкротства.

В сообщении также отмечается, что в 2021 году в Чувашии планируется достроить четыре дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный фонд защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чебоксарах: по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).

Напомним, что затраты на достройку 10-этажного дома по улице Гражданская оценили в 62,7 млн рублей. В нём предусмотрены 73 квартиры.

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