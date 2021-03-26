Оттава, , 10:26 — REGNUM «Торонто Мэйпл Лифс» одержал победу над «Оттавой Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Торонто» шайбы забросили российский форвард Илья Михеев, а также нападающий Джейсон Спецца и защитник Джастин Холл.

В составе «Оттавы» точными бросками отметились нападающие Коннор Браун и Алекс Форментон.

В настоящее время «Торонто» занимает первое место в Северном дивизионе, на счету команды 44 очка. «Оттава» идёт на восьмом месте с 28 очками.

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