Москва, , 10:25 — REGNUM Наиболее востребованные в России в сфере культуры и искусства — музыкальные работники (8%), актеры кино и театра (6%), артисты (5%) и художники (5%). Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По мнению 35%, за последние 3−5 лет культурная жизнь в России стала более насыщенной, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга — по 39%. Иная точка зрения у 61%, больше всего у жителей малых городов — 67%.

Почти половины опрошенных (45%) хотели, что их дети в будущем были связаны с творчеством и работали в сфере культуры. Чаща об этом мечтают молодые люди 18−34 лет (51−54%).

Опрос по телефону проведён 20 марта 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее востребованные в России в будущем такие профессии как бухгалтеры, педагоги, электрогазосварщики, повара, кондитеры, токари, машинисты насосных установок и др.

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