Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:31 — REGNUM В городе Сосновый Бор Ленинградской области задержали мужчину, который на протяжении длительного времени насиловал двух своих дочерей, сегодня им 5 и 6 лет. Об этом 26 марта ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Ленобласти.

В отношении преступника возбуждены два уголовных дела по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Мужчина задержан

Как сообщает агентство «Оперативное прикрытие», 23 марта двух сестер забрали из квартиры на улице Мира в стационарное отделение «Сосновоборского комплексного центра социального обслуживания населения». Девочки проживали в антисанитарных условиях.

Во время осмотра врачами в области паха и ягодиц детей были обнаружены гематомы, а при гинекологической экспертизе были установлены признаки действий сексуального характера. Врачам сестры рассказали, что их 26-летний отец с декабря 2020 года по март 2021 года неоднократно совершал с ними действия сексуального характера.

«В ноябре 2020 года в Сосновоборском городском суде состоялось заседание о лишении родительских прав матери и отца девочек. Судом было принято решение отказать в удовлетворении требований органа опеки и попечительства по факту лишения родительских прав», — отмечает издание.