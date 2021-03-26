Улан-Удэ, , 10:24 — REGNUM 2020 год, несмотря на пандемию, выдался не самым плохим для системы здравоохранения Бурятии. По словам главы региона Алексея Цыденова, республика вошла в число лучших регионов РФ по общему уровню смертности населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Об этом он заявил на на итоговой коллегии регионального управления Роспотребнадзора и минздрава.

«Также прошлый год отметился тем, что в республике достигнут исторический минимум по младенческой смертности», — отметил глава региона.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в республике было построено 35 новых фельдшерско-акушерских пунктов, 4 новые амбулатории, 37 мобильных медицинских комплексов приобретено.

При этом к борьбе с коронавирусом было привлечено более 5 тыс. медицинских работников, более 300 студентов, 500 волонтёров и так далее. В результате за особые заслуги в этой работе 19 медиков были удостоены федеральных наград. 77 медработников наградили медалью «По зову долга и сердца».