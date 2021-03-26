Москва, , 10:23 — REGNUM С 1 апреля размер социальных пенсий в России будет проиндексирован на 3,4%. Об этом 26 марта сообщает сайт правительство России.

«Такое постановление утвердило правительство», — говорится в сообщении.

Повышение социальных пенсий затронет 3,9 млн человек — тех граждан России старшего возраста, у кого нет достаточного стажа для страховой пенсии. Также эти выплаты предназначены для инвалидов и жителей страны, потерявших кормильца.

Размер социальной пенсии после повышения составит 10 183 рубля. Средства на эти цели в бюджете Пенсионного фонда России уже предусмотрены в объёме 12,8 млрд рублей.