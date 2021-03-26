Джакарта, 26 марта 2021, 10:23 — REGNUM Представитель целевой группы по борьбе с COVID-19 Вику Адисасмито раскрыл список провинций в Индонезии, которые готовы возобновить очные занятия в школах, сообщает CNN Indonesia.
По его словам, 14 провинций готовы к открытию школ.
Вику Адисасмито подчеркнул, что образовательные учреждения, которые начали образовательную деятельность, должны оставаться бдительными в отношении последних событий в борьбе с коронавирусом в Индонезии.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запретило гражданам покидать города в праздник Лебаран 6−17 мая 2021 года из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса.
Подробнее в материале: Власти Индонезии запретили жителям покидать города в праздник Лебаран