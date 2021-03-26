Москва, , 10:23 — REGNUM В России социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.

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«C 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 3,4%, — говорится в сопроводительных материалах. — Средний размер таких пенсий составит в результате 10 тыс. 183 рубля».

Уточняется, что на эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Принятое решение затронет свыше 3,9 млн человек.

Как напомнили в Минтруда РФ, индексация пенсий производится с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля).