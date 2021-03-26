Даллас, США, , 10:22 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе «Миннесоты» шайбы забросили нападающий Маркус Юханссон, а также российский форвард Кирилл Капризов.

В настоящее время «Миннесота» занимает третье место в Западном дивизионе, на счету команды 43 очка. «Сент-Луис» идёт на четвёртом месте с 37 очками.

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