Донецк, , 10:24 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 86 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 марта сообщает минздрав ДНР.

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«Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 25 марта проведено 324 исследования, из них выявлено 74 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 12 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 28 404.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 2212.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечился 20 901 человек, еще 5491 пациент находится на лечении (стационарном и амбулаторном).

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 162 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом.