Токио, , 10:30 — REGNUM Пункт о спорном архипелаге Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море войдёт в совместное заявление по итогам предстоящей встречи премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги и президента США Джо Байдена. Сейчас стороны прорабатывают этот документ, сообщает 26 марта японская газета Yomiuri.

Встреча американского и японского лидеров должна состояться в Вашингтоне в первой половине апреля. В совместное заявление войдут пункты об островах Сенкаку, принадлежность которых оспаривает Китай, а также о Тайваньском проливе.

Стороны намерены чётко прописать в документе оборонные обязательства США перед Японией. Так, на архипелаг распространяется действие статьи 5 японо-американского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности, подписанного в 1960 году.

Суга и Байден также планируют заявить о важности мира и стабильности в Тайваньском проливе на фоне роста напряжённости вокруг Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, Японию в последнее время беспокоит активность китайских сторожевых кораблей в районе островов Сенкаку.

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