Таллин, , 10:19 — REGNUM В Европейском союзе к настоящему моменту было произведено 165 млн вакцин от коронавируса, из которых 88 млн доз (53%) были поставлены в государства-члены ЕС, а остальные 77 млн (47%) — вывезены за рубеж.

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Об этом сообщило эстонское телевидение ERR со ссылкой на статистику Еврокомиссии.

При этом 25% всех экспортируемых вакцин отправилась в Великобританию. Вакцины Made in EU были экспортированы также в Канаду, Японию, Мексику и США.

Недовольство таким положением дел выразили на недавнем саммите Совета Европы лидеры стран Евросоюза, потребовавшие заметно снизить или вовсе прекратить экспорт вакцин, пока эпидемиологическая ситуация внутри ЕС не придет в норму.

«Необходима пропорциональность и взаимность. Мы не можем допустить, чтобы впустую пропала хотя бы одна доза вакцины, или отправлять вакцины в страны, которые в них не нуждаются или нуждаются в коммерческих целях», — заявил глава Европейского парламента Давид Сассоли.