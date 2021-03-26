Ярославль, , 10:19 — REGNUM В Ярославле активисты, занимающиеся возрождением усадьбы Коковцевых, направили обращения мэру города и председателю муниципалитета в связи с планами по застройке территории рядом с усадьбой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место, где может быть разбит парк Владимир Лопатин

Речь идёт об участке, ограниченном улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой. Когда-то здесь выращивали деревья для озеленения города. Значительная территория с рядами деревьев сейчас пустует. Ещё в 2016 году активисты предложили разбить здесь парк. Тогда их поддержала общественная палата области.

В 2020 году усадьбу посетил мэр Ярославля Владимир Волков. Активисты вновь обратились с нему с просьбой о парке. После этого была создана рабочая группа с участием главного архитектора города Артёма Цымбалова. Однако в марте 2021 года в СМИ появилась информация о том, что на месте предполагаемого парка может появиться многоэтажная застройка. Активисты требуют разъяснений у городских властей.

«Следуя представленному на сайте рисунку, изменения застройки распространяется на часть территории, которая рассматривается на рабочей группе по проекту «Парковая зона», созданной по Вашей инициативе, в которую входят главный архитектор города, депутаты муниципалитета Ярославля, представители администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов, председатель ТОС № 5 Фрунзенского района, участники фонда ''Усадьба Коковцевых». В связи с этим, просим разъяснить, что такое «южная граница города» и опубликовать АКТУАЛЬНЫЙ проект межевания, который предложила «Желдорипотека» 17.09.2020 г. Во избежание провокаций, подлогов, вбросов и создания негативной атмосферы. просим вас опубликовать на официальном сайте мэрии проект межевания территории и дать пояснения официальных лиц до 31 марта 2021 года», — говорится в обращении, направленном в адрес мэра Ярославля Владимира Волкова.

ИА REGNUM также ждёт реакции мэрии города на обращение общественников.

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