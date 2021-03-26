Ярославцы просят не застраивать парк рядом с усадьбой Коковцевых
Ярославль, 26 марта, 2021, 10:19 — ИА Регнум. В Ярославле активисты, занимающиеся возрождением усадьбы Коковцевых, направили обращения мэру города и председателю муниципалитета в связи с планами по застройке территории рядом с усадьбой. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Речь идёт об участке, ограниченном улицами Суздальской, Доронина, Пожарского и южной городской чертой. Когда-то здесь выращивали деревья для озеленения города. Значительная территория с рядами деревьев сейчас пустует. Ещё в 2016 году активисты предложили разбить здесь парк. Тогда их поддержала общественная палата области.
В 2020 году усадьбу посетил мэр Ярославля Владимир Волков. Активисты вновь обратились с нему с просьбой о парке. После этого была создана рабочая группа с участием главного архитектора города Артёма Цымбалова. Однако в марте 2021 года в СМИ появилась информация о том, что на месте предполагаемого парка может появиться многоэтажная застройка. Активисты требуют разъяснений у городских властей.
ИА REGNUM также ждёт реакции мэрии города на обращение общественников.