Вашингтон, , 10:18 — REGNUM Военные и разведывательные ведомства США не стремятся делиться данными о случаях наблюдения за неопознанными летающими объектами (НЛО), пишет Брайан Бендер в статье, вышедшей 25 марта в Politico.

Читайте также: НЛО напали на корабли ВМФ США в 2019 году у Калифорнии — СМИ

«Истина, возможно, где-то рядом, однако не стоит ожидать, что федералы в ближайшее время поделятся своими знаниями о недавней волне случаев наблюдения НЛО», — отметил Бендер.

Ряд военных и разведывательных агентств блокирует или просто игнорирует попытки каталогизировать имеющуюся у них информацию о «неопознанных воздушным явлениях», по словам многочисленных нынешних и бывших правительственных чиновников. И в результате администрация Джо Байдена, скорее всего, отложит долгожданный публичный доклад Конгрессу.

Комитет Сената по разведке попросил директора национальной разведки совместно с Министерством обороны предоставить к 25 июня публичный отчет о необъяснимых случаях появления высокотехнологических летательных аппаратов и беспилотников, о которых сообщили военнослужащие или которые были захвачены радарами, спутниками и другими системами наблюдения. Запрос поступил после того, как в 2017 году стало известно, что Пентагон расследует серию необъяснимых вторжений в воздушное пространство военных объектов.

Но те, кто выступает за проведение расследований, призывают выделить значительно больше времени и ресурсов для получения информации от ведомств, которые в некоторых случаях проявляли нежелание, если не прямое сопротивление, раскрывать секретную информацию. И они обеспокоены тем, что без помощи высокопоставленных политиков будет трудно заставить агентства опубликовать имеющиеся у них данные.

«Просто получить доступ к информации из-за различных бюрократических требований к безопасности — это уже мука сама по себе», — сказал Кристофер Меллон, бывший сотрудник разведки Пентагона, который лоббировал положение о раскрытии такой информации и продолжает консультировать политиков по этому вопросу.

Например, он утверждает, что оперативная группа Пентагона, созданная в августе прошлого года и возглавляемая военно-морским флотом, имела малое число сотрудников и скромный набор ресурсов. Ей удалось получить доступ лишь к небольшому числу отчетов, видео или других свидетельств, собранных военными системами.

Ожидается, что целевая группа Пентагона станет основной военной организацией, которая внесет свой вклад в более широкий правительственный отчет.

«Я знаю, что военно-воздушные силы отказали целевой группе в доступе к соответствующей информации», — подчеркнул Меллон.

«Это прискорбно, но не неожиданно», — добавил он.

Военно-воздушные силы, которые со времен Холодной войны больше всего ассоциировались с НЛО из-за проводимых ими расследований, призвали задавать все вопросы министерству обороны, в котором также не особо активно раскрывают имеющиеся сведения.