Даллас, США, , 10:18 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Далласа» шайбы забросили нападающие защитник Миро Хейсканен и нападающие Джо Павелски, Джейсон Робертсон и Роопе Хинц.

В составе «Тампы» точными бросками отметились форварды Янни Гурд, Алекс Киллорн и Ондржей Палат. Российский защитник Михаил Сергачёв отдал результативную передачу.

В настоящее время «Даллас» занимает седьмое место в Центральном дивизионе, на счету команды 30 очков. «Тампа» идёт на первом месте с 50 очками.

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