Ташкент, , 10:18 — REGNUM Санитарно-эпидемиологическая служба Узбекистана усилила надзор за полиомиелитом и острым вялым параличом (ОВП), сообщили в службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

В ведомстве уточнили, что пока в Узбекистане не встречаются случаи полиомиелита. Однако надзор усилен из-за обострения ситуации в соседних республиках — Таджикистане и Афганистане.

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы прибыли в Сурхандарьинскую область для изучения ситуации. Они посетили пункты санитарного надзора на границе.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) присвоила чрезвычайный, второй уровень сложности ситуации с распространением полиомиелита в Таджикистане.

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