Минск, , 10:22 — REGNUM Суды в Белоруссии на сегодняшний день вынесли приговоры в отношении более чем 100 человек по уголовным делам, которые связаны с насилием или угрозой его применения в отношении сотрудников внутренних дел или их близких. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба белорусской генеральной прокуратуры.

По информации ведомства, на данный момент в суды направлено 109 таких уголовных дел в отношении 147 лиц.

«Осуждено свыше 100 граждан, из них 67 — к лишению свободы, 33 — ограничению свободы, в том числе с направлением в исправительные учреждения открытого типа», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта во время несанкционированных акций в Белоруссии были задержаны более 200 человек.