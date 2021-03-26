Уфа, , 10:21 — REGNUM Мужчин заподозрили в краже дизельного топлива из нефтепровода в Башкирии. Об этом 26 марта сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что в лесу около деревни Подымалово была обнаружена незаконная врезка в подземную магистраль нефтепровода. Стражи порядка задержали с поличным подозреваемых: одного жителя Уфы и четверых жителей Оренбургской области.

По предварительной информации, с августа прошлого года по январь 2021 года фигуранты уголовного дела в возрасте от 31 до 42 лет врезались в нефтепровод и украли более 15 тонн дизтоплива.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Одни подозреваемый находится под домашним арестом, а четверо — под стражей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что трех жителей Татарии осудили за кражу 50 тонн нефти в Башкирии.