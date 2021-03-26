Калуга, , 10:52 — REGNUM На территории Калужской области за счёт всех источников финансирования январе-феврале 2021 года построены многоквартирные дома с 1526 квартирами общей площадью 114,2 тыс. квадратных метров, что составило 106,6% к январю-февралю 2020 года. Об этом 26 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Калугастат.

Населением региона за счёт собственных и заёмных средств построено 418 жилых домов общей площадью 49,9 тыс. кв. метров. Это 70,4% всего введенного жилья по области, в январе-феврале 2020 года этот показатель составил 57%. Ввод жилых домов в январе-феврале 2021 года осуществлялся во всех муниципальных районах и городских округах области, кроме Износковского, Куйбышевского, Медынского, Мосальского, Ульяновского и Хвастовичского муниципальных районов.

Все введенные в эксплуатацию жилые дома построены за счёт собственных средств организаций и средств индивидуальных застройщиков.

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