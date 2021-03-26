Москва, , 10:15 — REGNUM В России в январе — феврале прошло более 7,8 тысячи рейдов по выявлению водителей, находящихся в алкогольном опьянении. В ходе них было выявлено свыше 7,9 тысячи нарушителей. В настоящее время проверки продолжаются. Об этом сообщили в УОС МВД России.

«Работа Госавтоинспекции по выявлению и пресечению случаев управления транспортными средствами водителями в состоянии опьянения осуществляется как в рамках повседневного контроля, так и в ходе проведения профилактических мероприятий», — отметили в беседе с Ura.ru в правоохранительном ведомстве.

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В МВД пояснили, что периодичность проведения мероприятий на территориях определяется с учетом складывающейся обстановки и сезонности. При этом часто в таких рейдах принимают участие сотрудники других служб МВД России, Росгвардии, ФССП, а также СМИ и общественность.

В министерстве подчеркнули, что подобная практика является «одной из эффективных форм по выявлению и пресечению случаев управления автомобилями водителями, которые находятся в состоянии опьянения».

Как сообщало ИА REGNUM, в России за 2020 год сотрудники Госавтоинспекции выявили на дорогах страны свыше 270 тысяч нетрезвых водителей. По сравнению с 2019 года число водителей, привлечённых к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, уменьшилось на 2,8%.