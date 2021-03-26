Колумбус, США, , 10:14 — REGNUM «Каролина Харрикейнз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе «Каролины» шайбы забросили нападающие Седрик Пакетт, Мартин Нечас, Нино Нидеррайтер и Себастьян Ахо. Российский форвард Андрей Свечников отдал результативную передачу.

В составе «Коламбуса» точными бросками отметились защитник Зак Веренски и нападающие Кэм Аткинсон и Оливер Бьёркстранд.

В настоящее время «Каролина» занимает второе место в Центральном дивизионе, на счету команды 47 очков. «Коламбус» идёт на пятом месте с 34 очками.

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