Таллин, , 10:13 — REGNUM С 26 марта на портале Кассы по безработице Эстонии проходит запись на вебинары, где можно будет получить помощь, рекомендации и ответы на вопросы, связанные с сокращением. Об этом сообщил портал polianna. ee

Вебинар «Что делать, если меня сократят» будет проходить 4 раза в месяц на русском и эстонском языках. На семинаре будут рассмотрены темы, которые больше всего приносят сокращенным работникам головную боль и вызывают вопросы: возмещения, пособия, услуги, поиск работы и другое. На консультирование приглашаются все, кто получил уведомление о сокращении или информацию о том, что работодатель планирует их сократить.

Количество участников неограниченно, но необходима предварительная регистрация. Регистрации проходят 26 марта, 9 и 23 апреля.