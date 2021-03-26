Москва, , 10:12 — REGNUM Контрольные работы в девятых классах, предназначенные вместо ОГЭ по выбору, состоятся в период с 18 по 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Контрольные работы будут проведены в следующие даты: 18 мая — биология, литература, информатика и ИКТ; 19 мая — физика, история; 20 мая — обществознание, химия; 21 мая — география, иностранные языки», — говорится в сообщении.

Ранее было объявлено, что в 2021 году вместо ОГЭ по выбору девятиклассники будут сдавать контрольные работы. Обязательными для учащихся девятых классов останутся лишь ОГЭ по математике и русскому языку.