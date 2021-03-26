Токио, , 10:13 — REGNUM В ходе совместной онлайн-конференции, которая пройдет 5 апреля, японские компании Subaru и Toyota представят новую модель автомобиля совместной разработки. Об этом сообщает Motor1.

Совместное мероприятие Subaru и Toyota пройдет под лозунгом «Давайте вместе создавать автомобили, которые будут ещё лучше». На конференции выступят глава Toyota Gazoo Racing Кодзу Сато и технический директор Subaru Тецуро Фудзинуки.

Кроме того, на мероприятии будут присутствовать представители спортивного подразделения Toyota. Отмечается, что это может говорить о том, что, возможно, будет представлено новое поколение спорткара Toyota GT86.

Ранее компания Toyota представила в России обновлённый седан Camry, который получил также «спортивную» версию GR Sport.

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