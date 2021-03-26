Киев, , 10:12 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 18 132 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 26 марта пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки в стране были госпитализированы 4826 человек, 326 пациентов скончались от осложнений, вызванных болезнью.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировано в Одесской и Днепропетровской областях — 1545 и 1358 случаев соответственно.

Всего за время пандемии на Украине выявили 1 млн 614 707 случаев заражения коронавирусом, 31 461 случай завершился летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили 16 669 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, скончались 362 пациента.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинацию от COVID-19 в стране попытаются растянуть в надежде на возобновление поставок индийской вакцины Covishield.

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