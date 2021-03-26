Кострома, 26 марта, 2021, 10:22 — ИА Регнум. В Костромской области требования по самоизоляции пенсионеров распространили на новые районы. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Наталья Диева Окно

По рекомендациям Роспотребнадзора список дополнен Костромским и Кадыйским районами. Выходить из дома по-прежнему не рекомендуется пожилым людям, живущим в Костроме, Буе, Красносельском районе, Галиче и Галичском районе, Шарье и Шарьинском районе.

Специалисты федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека просят пенсионеров покидать дом только ради важных и неотложных дел: для выгула домашних питомцев, похода в ближний магазин или аптеку, суд, визита к нотариусу или адвокату. Требования по самоизоляции действуют по 31 марта 2021 года.

Напомним, обязательная самоизоляция пенсионеров в области введена с 23 октября 2020 года. Ранее ограничения для пожилых людей отменили в Волгореченске и Нерехтском районе Костромской области.