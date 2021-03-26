Сана, , 10:08 — REGNUM По территории Саудовской Аравии были нанесены новые удары. Об этом 26 марта заявил официальный представитель ВС йеменского движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы) бригадный генерал Яхья Сариа, его слова приводит телеканал Al-Masirah.

По словам представителя, были обстреляны несколько объектов саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco с использованием 12 беспилотных летательных аппаратов и восьми ракет.

Также Сариа добавил, что еще шесть беспилотников провели атаки на «военные объекты» в провинциях Асир и Наджран.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 марта комплексы ПВО Саудовской Аравии перехватили семь беспилотников со взрывчаткой, запущенных сторонниками движения «Ансар Аллах» (хуситы).