Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области за 25 марта обнаружили 136 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили 55 98 заразившегося. Выздоровели уже 49 585.

Больных COVID-19 насчитывается 4051. Скончались восемь пациентов с коронавирусом, в том числе пятеро от COVID-19. Всего от этой болезни умерли уже 1189 граждан, а от других причин — 1114 заражённых коронавирусом.