Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Моддеры (создатели модификаций) выпустили несколько дополнений к игре «Ведьмак 3: Дикая охота». Об этом 26 марта сообщает портал DSOGaming.

Разработчик мода Zelda Master Sword добавил в третьего «Ведьмака» культовый меч из игр серии Zelda. Его можно купить в лавке Эйвара Хаттори. Дополнение Silver And Steel (Standalone DLC) позволяет делать мечи из серебряных и стальных предметов.

Моддер Fuse00 создал модификацию, которая серьёзно меняет внешность эльфов: делает их «моложе» и «стирает» «макияж». Ещё один разработчик создал дополнение, которое вносит изменения в работу механик адреналина и выносливости.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что пользователь YouTube Anders Lundbjork опубликовал видео, в котором показал, как выглядела бы игра «Ведьмак 3: Дикая охота», если бы вышла на самой первой консоли PlayStation. В качестве основы для ролика он использовал первую сцену игры.

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