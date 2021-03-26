Тбилиси, , 10:09 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 29 341 исследования на SARS-CoV-2 выявили 419 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 279 446 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 271 585 победили инфекцию, в том числе 307 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3738 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе шестеро скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 1563 пациента, в оборудованных гостиницах — 192. На карантине находится 271 человек.

Согласно официальным данным на 25 марта, в Грузии в результате 25 638 исследований выявили 399 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 356 человек.

Стоит отметить, что в Грузию 25 марта доставили первую партию вакцины Pfizer.

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