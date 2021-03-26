с. Акша, , 10:05 — REGNUM В центральной районной больнице Акшинского района Забайкалья не ведется очередь пациентов, желающих вакцинироваться от коронавируса. Как сообщает 26 марта пресс-служба краевого правительства, это выяснилось в ходе проверки, которую осуществил председатель штаба по вакцинации Андрей Гурулев.

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«Проверяем выполнение указаний регионального штаба по вакцинации на местах. В акшинской ЦРБ до сих пор нет электронной очереди, которая должна быть в каждом районе. Никто в больнице не может сказать точное число желающих привиться. Так быть не должно, региональный минздрав здесь будет разбираться с этим», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 26 марта 2021 года общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет 40 828 человек, причём 57 из них обнаружили за последние сутки.

Почти 40 тысяч забайкальцев полностью вакцинированы, более 51 тысячи человек поставили первую аппликацию вакцины и свыше 40 тысяч — вторую аппликацию.

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