Красногорск, , 10:05 — REGNUM В Московской области на 69-м году жизни скончался известный рок-музыкант, экс-участник группы «Звуки Му» Александр Липницкий. Об этом на своей странице в Facebook написал музыкальный критик Артемий Троицкий.

«Утонул, катаясь на лыжах по Москве-реке на Николиной горе», — написал Троицкий.

Александр Липницкий, помимо музыкальной деятельности, работал журналистом и телеведущим, а также близко общался с Майком Науменко, Виктором Цоем, Борисом Гребенщиковым, Джоанной Стингрей и другими известными личностями из сферы рок-музыки.