Филадельфия, США, , 10:05 — REGNUM «Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 8:3.

В составе «Рейнджерс» хет-трик оформил нападающий Мика Зибанежад, дубль на счету российского форварда Павла Бучневича. Ещё по голу забили Райан Строум, К'Андре Миллер и Филип Хитил.

Кроме того, Артемий Панарин отметился одной результативной передачей, а российский вратарь Игорь Шестёркин отразил 41 бросок по своим воротам из 44.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились Клод Жиру, Кевин Хейз и Шон Кутюрье.

В настоящее время «Рейнджерс» занимает пятое место в Восточном дивизионе, на счету команды 34 очка. «Филадельфия» идёт на шестом месте с 34 очками.

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