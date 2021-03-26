Обнинск, Калужская область, 26 марта, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Устройство для брахитерапии, повышающее эффективность диагностики и лечения злокачественных опухолей в области малого таза методом лучевой терапии, разработано на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» Госкорпорации Ростех Калужской области, сообщает 26 марта корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Technologiya.ru Устройство, повышающее эффективность диагностики и лечения злокачественных опухолей.

Изделие изготовлено с помощью аддитивных технологий и превосходит по характеристикам аналоги, представленные на рынке медицинского оборудования. Новинка обеспечивает более точное позиционирование брахитерапевтических игл, используемых для точечной имплантации радиоактивных микроисточников в опухоль или ткани вокруг неё. Благодаря применению технологии 3D-печати изделие получило 25 каналов для позиционирования на 1 квадратный сантиметр — на 25% больше, чем у импортных аналогов, что повышает точность имплантации и эффективность лечения. Изделие изготовлено из сплава кобальта и хрома и, в отличие от аналогов из пластика и металлов, подверженных окислению, может использоваться многократно. На «Технологии» планируют создание аналогичных устройств для лечения злокачественных опухолей других локализаций.

«Изобретение стало результатом совместной работы учёных двух обнинских научных центров. И это не первый случай эффективного взаимодействия нашего предприятия с «НМИЦ радиологии». В 2020 году мы изготовили для медицинского учреждения боксы для защиты врачей от инфекционной опасности при проведении диагностических, терапевтических и лечебных мероприятий. Есть и другие совместные работы. Это говорит о том, что наши технологии могут успешно внедряться и в медицинской отрасли», — сказал Андрей Силкин.