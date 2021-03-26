Москва, , 10:00 — REGNUM Татария, Красноярский край и Кемеровская область стали лидерами по числу убийств по итогам первого месяца 2021 года. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

«Наибольшее число убийств совершено в Татарии — 31, Красноярском крае — 26 и Кемеровской области — 24», — сообщили в Генпрокуратуре.

Всего в России в январе было зарегистрировано 774 убийства с покушениями, годом ранее было совершено 723 убийств.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Генпрокуратуры, более половины преступлений в России — 53,9% — совершают мужчины в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие постоянного источника дохода.

Более 55% преступников-мужчин имеют начальное, основное общее или полное общее образование, и только менее 10% — высшее образование. Постоянного источника дохода не имели 69% преступников.