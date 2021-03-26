Токио, , 10:00 — REGNUM Расплавившееся топливо второго реактора аварийной АЭС «Фукусима-1» в Японии начнут извлекать не ранее чем через год. Решение о переносе сроков начала этих работ приняла компания — оператор атомной электростанции Tokyo Electric Power (TEPCO). Об этом говорится в опубликованном 26 марта заявлении компании.

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Изначально старт этой операции был запланирован на 2021 год, однако был перенесен «из-за влияния распространения нового коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, мощное землетрясение, магнитуда которого составила 7,3, произошло 13 февраля на территории Японии. Эпицентр находился в районе префектуры Фукусима на северо-востоке страны. Без электроснабжения в результате землетрясения остались почти миллион домохозяйств, включая атомную электростанцию «Фукусима-1». На АЭС отказали системы аварийного охлаждения, и в реакторах трёх энергоблоков расплавилось ядерное топливо.

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По оценкам группы специалистов из Общества исследования проблем дезактивации окружающей среды, для полной утилизации радиоактивных почв, травы, деревьев и других отходов из зоны дезактивации вокруг японской АЭС «Фукусима-1» потребуется сумма в размере не менее 440,1 млрд иен (почти $4,2 млрд).