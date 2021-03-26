Кабанский район, Бурятия, , 10:00 — REGNUM В Кабанском районе Бурятии произошёл пожар, уничтоживший сразу несколько строений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, сообщение о возгорании в селе Тресково поступило ночью 26 марта.

К моменту прибытия пожарных горели два дома — один жилой, второй строящийся, баня и брусовой гараж. Из гаража огнеборцам удалось вытащить кислородный баллон из-за угрозы взрыва. После чего пожар был ликвидирован.

«В результате пожара уничтожены жилой дом, строящийся дом, баня и гараж на общей площади 117кв.м. 26 летний хозяин зданий будет проживать у матери в г. Улан-Удэ», — отметили в управлении.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

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