Труновский район, Ставропольский край, , 09:59 — REGNUM В Ставропольском крае 25 марта погибли мать и ребенок. Предположительно причиной смерти оказался угарный газ. По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в селе Донском Труновского района. Известно, что погибшей женщине было 36 лет, а ее ребенку — шесть.

На место происшествия выезжал прокурор Труновского района Сергей Головлев. По предварительным данным, в доме было неисправно отопительное оборудование. Точные причины гибели двоих людей будут установлены в ходе проверки.

В феврале 2021 года в станице Марьинской Кировского округа Ставропольского края отравились угарным газом три человека, двое из пострадавших — дети. Предположительно причиной ЧП стала неисправность газового оборудования.

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