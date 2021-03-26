Ульяновск, , 09:59 — REGNUM В Ульяновской области планируют построить ледовый дворец «Третьяк-Арена». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Новый спортивный объект будет назван в честь президента Федерации хоккея России, хоккеиста Владислава Третьяка, который в настоящее время является депутатом Государственной думы. Техническое задание ледового дворца «Третьяк-Арена» было утверждено губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым и Владиславом Третьяком в рамках пленарного заседания социального форума «Справедливость глазами людей».

Региональные власти отмечают, что ледовый дворец будет включать две арены, общая вместимость составит 3 тыс. мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Госдума приняла закон о налоговом вычете за занятия спортом, максимальный размер которого составит 15,6 тыс. рублей. Он может быть предоставлен в отношении физкультурно-оздоровительных услуг.