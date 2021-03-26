Уфа, , 10:01 — REGNUM Советский районный суд Уфы продлил домашний арест министру строительства и архитектуры Башкирии Рамзилю Кучарбаеву. Об этом 25 марта сообщает ИА «Башинформ».

Сообщается, что домашний арест чиновнику был продлен до 1 июня. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, в 2017 году фигурант уголовного дела, занимая должность главы управления капитального строительства Башкирии, подписал акт завершенного строительства на очистные сооружения в Кумертау, которые фактически не были готовы к работе.

Следователи считают, что в результате был нанесен ущерб государству в размере 95 млн рублей. В начале февраля текущего года фигурант уголовного дела был задержан.

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