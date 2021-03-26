Москва, , 09:57 — REGNUM В Москве в выходные дни (27−28 марта) резко потеплеет за счёт азорского антициклона. Температура воздуха начнёт быстро повышаться, передают «Метеоновости».

В субботу морозы по ночам отступят. Минимальная температура составит 0… +2 °C. Днём воздух прогреется до +3… +8 °C. Будет солнечно, осадков не ожидается.

В воскресенье станет еще теплее, максимальная температура +5… +11 °C. Более тёплую погоду сдерживает высокий снежный покров в столице — от 27 до 33 см.

Как сообщало ИА REGNUM, с опозданием в четыре дня в столицу России пришла метеорологическая весна.

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