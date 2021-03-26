с. Акша, , 09:57 — REGNUM В Забайкальском райцентре Акша накануне вероятного паводка появилась необходимость укрепить защитную дамбу. Об этом 26 марта сообщил заместитель председателя правительства края Андрей Гурулев.

«Дамба большая, есть два явно аварийных участка, которые грозят подтоплением при повышении объема уровня воды реки. Всю дамбу сделать сразу нереально, требуются огромные вложения. С 29 марта посчитаем, какие средства нужны для начала работ, приступим к выполнению», — сказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Забайкалью предусмотрены рекордные за последние три года суммы на работу по защите населенных пунктов от негативного воздействия паводковых вод. Если в 2019 году регион получил 21 миллион рублей, а 2020-ом — 54,7 миллиона рублей, то текущем году для защиты от паводков региону предусмотрено 67,9 миллиона рублей.

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22 марта в Забайкальском крае принято решение вести постоянный мониторинг противопожарной обстановки и мониторинг уровня крупных и малых рек.

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