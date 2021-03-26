Симферополь, , 09:56 — REGNUM На весенне-летнее расписание переходит Международный аэропорт «Симферополь» с 28 марта, оно будет действовать до 30 октября, сообщили в пресс-службе аэропорта.

На данный момент продажи билетов на рейсы в Крым на этот сезон уже открыли 15 авиакомпаний по 56 направлениям. В частности, открыты продажи билетов на прямые рейсы в Крым и обратно из Новосибирска, Барнаула, Белгорода, Краснодара, Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Ростова-на-Дону, Кирова, Красноярска, Нижневартовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Новокузнецка, Омска, Оренбурга, Калуги, Курска, Пензы, Перми, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Сургута, Сыктывкара, Тюмени, Ульяновска, Уфы, Брянска, Ханты-Мансийска, Чебоксар, Челябинска, Магнитогорска, Минеральных Вод, Томска, Иркутска, Сочи, Ижевска, Петрозаводска, Череповца, Липецка, Кургана, Кемерово, Салехарда, Иваново, Пскова, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Ухты, Мурманска, Архангельска, московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово.

По сравнению с прошлым годом к летнему расписанию добавятся рейсы из Крыма в Липецк, Курган и Надым, а авиасообщение Симферополя с Ухтой откроется впервые в истории. Также по ряду направлений будет существенно увеличена частота рейсов.