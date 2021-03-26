Шри-Джаяварденепура-Котте, 26 марта 2021, 09:55 — REGNUM Посол Индонезии в Шри-Ланке И Густи Нгурах Ардияса приветствовал открытие Парламентской ассоциации дружбы Шри-Ланки и Индонезии, которое ознаменовало укрепление сотрудничества между парламентами двух стран, сообщает Antara.
Открытие Парламентской ассоциации дружбы Шри-Ланки и Индонезии знаменует собой дальнейшее развитие отношений между парламентом и народами двух стран.
Посол Индонезии и председатель парламента Шри-Ланки договорились продолжить формирование парламентской ассоциации, составив программу долгосрочного стратегического партнерства между парламентами двух стран, и обмен визитами между парламентскими делегациями.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запретило гражданам покидать города в праздник Лебаран.
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