Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:55 — REGNUM Посол Индонезии в Шри-Ланке И Густи Нгурах Ардияса приветствовал открытие Парламентской ассоциации дружбы Шри-Ланки и Индонезии, которое ознаменовало укрепление сотрудничества между парламентами двух стран, сообщает Antara.

Открытие Парламентской ассоциации дружбы Шри-Ланки и Индонезии знаменует собой дальнейшее развитие отношений между парламентом и народами двух стран.

Посол Индонезии и председатель парламента Шри-Ланки договорились продолжить формирование парламентской ассоциации, составив программу долгосрочного стратегического партнерства между парламентами двух стран, и обмен визитами между парламентскими делегациями.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запретило гражданам покидать города в праздник Лебаран.

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