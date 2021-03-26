Санкт-Петербург, , 09:58 — REGNUM В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина, паливший из окна квартиры в воздух, напугал прохожих. Теперь в отношении него хотят возбудить уголовное дело. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сообщение о стрельбе из окна жилого дома 20/3 по Лабораторному проспекту в Калининском районе поступило в полицию около 20:00 мск 25 марта. Прибывшие на место происшествия правоохранительные органы установили квартиру, из которой стреляли. Нарушителем общественного спокойствия оказался 45-летний нетрезвый безработный.

«Из хулиганских побуждений он произвел несколько выстрелов из охолощенного автомата. У мужчины изъят охолощенный автомат, 15 патронов, 17 гильз», — рассказали в ведомстве.

Стрелок доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него составлен протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.